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Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь»

AT: ВС РФ уничтожают американские танки Abrams при помощи дешевых БПЛА «Упырь»

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Mindaugas Kulbis/AP

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожают в зоне специальной военной операции (СВО) дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешевых беспилотников «Упырь». Об этом сообщает Asia Times.

«Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3D. Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», — сказано в материале.

7 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что эффективность российских танков превосходит таковую у танков Abrams американского производства, которые используют украинские войска.

В этот же день обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу сказал, что растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показало, что они ничем не лучше других бронемашин.

До этого стало известно, что российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переместило на Авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, из которых три уже уничтожены.

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