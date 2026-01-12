Трамп: США имеют больше ядерного оружия и лучшее вооружение в сравнении с Россией

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения в сравнении с Россией. Его слова приводит газета The New York Times.

Во время интервью Трамп отверг утверждения о том, что Россия имеет преимущество в количестве ядерного оружия. Он заявил, что США имеют больше ядерных боезарядов, однако это не имеет значения, ведь нужен «только один».

«Но у нас больше, чем у них. У нас лучше, чем у них. У нас лучше военное снаряжение, чем у них», — сказал Трамп.

Американский лидер считает, что американское оружие превосходит российское, что якобы неоднократно подтверждалось на практике.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту России Владимиру Путин сообщил, что более тысячи новых образцов военной техники были апробированы российскими военными в зоне СВО в прошедшем году. Мантуров также добавил, что в первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня.

