Россия поставила в Южную Осетию крупнейшую за многие годы партию вооружения и техники. Об этом в Telegram-канале газеты «Южная Осетия» сообщил президент республики Алан Гаглоев.

Югоосетинский лидер рассказал, что в 2025 году Россия передала республике современную экипировку и форму, таки м образом обеспечив всем необходимым для службы

«40 единиц техники современного вооружения повысит мобильность, эффективность и оперативный потенциал национальной армии», — рассказал югоосетинский лидер.

Гаглоев поблагодарил президента Владимира Путина и министра обороны России Андрея Белоусова за помощь и содействие в решении вопросов.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на боевое дежурство в республике поставлен ракетный комплекс «Орешник». Глава государства уточнил, что на дежурство поставлена «не одна машина», однако точное количество называть не стал. Также Лукашенко не раскрыл место дислокации комплекса, а информацию о его размещении, появившуюся в СМИ, назвал «абсолютной ложью».

Ранее Макрон заявил о необходимости создать аналог «Орешника».