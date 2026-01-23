Трамп призвал НАТО охранять границы США

Президент США Дональд Трамп предложил испытать войска НАТО, применив статью устава альянса о коллективной обороне для защиты южных границ американского государства от вторжения нелегальных мигрантов. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его слова, задействование НАТО освободит большое количество агентов пограничного патруля для другой работы.

При этом в интервью телеканалу Fox Business Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса.

20 января глава Белого дома заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было». Вместе с тем он подчеркнул, что «ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп».

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло.