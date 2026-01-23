Размер шрифта
Трамп призвал НАТО охранять границы США

Трамп предложил задействовать НАТО для охраны южной границы США
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил испытать войска НАТО, применив статью устава альянса о коллективной обороне для защиты южных границ американского государства от вторжения нелегальных мигрантов. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его слова, задействование НАТО освободит большое количество агентов пограничного патруля для другой работы.

При этом в интервью телеканалу Fox Business Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса.

20 января глава Белого дома заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было». Вместе с тем он подчеркнул, что «ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп».

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло.

