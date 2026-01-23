Размер шрифта
На востоке Украины зафиксировали взрывы

В Харькове произошла серия взрывов
Несколько взрывов произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Другие подробности не приводятся.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области Украины.

23 января стало известно, что Вооруженные силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных сооружений в районе Харькова.

До этого бойцы ВСУ отказались идти в контратаки на Харьковском направлении. По данным авторов канала «Северный Ветер» (СВ), в районе Меловое-Хатнее авиацией российской стороной был поражен пункт дислокации 129 отдельной тяжелой механизированной бригады в районе Колодезного. Помимо этого, российские военные продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 метров.

Ранее Зеленский рассказал об ударах по Украине.

