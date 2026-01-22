Размер шрифта
Армия

ВС России нанесли поражение объектам энергетики на территории Украины

Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, авиацией, беспилотниками, а также с помощью ракетных войск и артиллерии было «нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах».

До этого в оборонном ведомстве заявили, что российские войска нанесли удар по стратегически важному железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, используемому для логистики вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве уточнили, что атака была проведена силами войск беспилотных систем с применением ударных дронов-камикадзе «Герань». Удар был нанесен в районе населенного пункта Лысогубовка Сумской области. В Минобороны подчеркнули, что основной целью налета было нарушение транспортной логистики противника — через мост осуществлялось снабжение украинских подразделений.

Ранее Трамп рассказал о применении США оружия, о котором никто не слышал.

