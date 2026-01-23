Размер шрифта
Армия

ВСУ начали создавать батальоны БПЛА под Сумами

Украина формирует новые мотивированные батальоны беспилотников под Сумами
В тыловых районах Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали формировать из самых мотивированных военнослужащих теробороны батальоны беспилотных систем, чтобы отправить их на передовую. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Личный состав подбирается из наиболее мотивированных военнослужащих в подразделениях теробороны. Таким образом ВСУ намерены сдержать наступление ВС РФ», — сказал собеседник агентства.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинское командование бросает на передовую в Сумской области совсем молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт. Источники утверждают, что среди этой категории военных фиксируются значительные потери.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Роман Костенко заявил о росте дезертирства в стране. По его словам, около 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, а число уклонистов в стране исчисляется миллионами.

Ранее российские войска ударили «Геранями» по мосту через Сейм в Сумской области.

