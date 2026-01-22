Размер шрифта
ВСУ обманом направляет молодых контрактников на передовую в Сумской области

ТАСС: молодых военнослужащих ВСУ бросают на передовую под Сумы
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащих ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт, направляют на передовые позиции в Сумской области, где они несут потери. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их словам, украинское командование на сумском направлении все чаще задействует бойцов, заключивших контракт по программе «18–24». Источники утверждают, что среди этой категории военных фиксируются значительные потери.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Роман Костенко заявил о росте дезертирства в стране. По его словам, около 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, а число уклонистов в стране исчисляется миллионами.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе.

