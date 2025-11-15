На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили о массовых побегах мобилизованных из учебных центров

Депутат Костенко: на Украине 80% мобилизованных сбегают из учебных центров
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Роман Костенко заявил о росте дезертирства в стране. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Говорит большой Львов».

По его словам, около 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, а число уклонистов в стране исчисляется миллионами. Он выразил опасения, что скоро «число самовольно оставивших части, будет равняться размерам самой армии Украины». Решение этой проблемы Костенко видит в создании условий для мобилизованных.

По его словам, нынешняя украинская власть в данной ситуации думает о выборах и заигрывает с электоратом — с уехавшей молодежью от 18 до 22 лет, 25-летними мужчинами, которые пока не входят в категорию призывников; а также учителями, которым поднимают зарплаты.

Костенко также подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается острая нехватка личного состава. В то же время имеющиеся военнослужащие находятся в плохом физическом и морально-психологическом состояниях.

9 ноября корреспондент немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер сообщил, что уровень дезертирства из ВСУ вырос до рекордных показателей. В октябре из армии сбежали порядка 21 600 человек.

Ранее на Украине подполковника минобороны заподозрили в помощи уклонистам.

