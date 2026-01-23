США могут вывести всех военных из Сирии

Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный вариант рассматривается, так как временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа пытается перехватить контроль над северо-восточной частью страны у курдов, которых поддерживает Вашингтон.

По данным WSJ, на сегодняшний день в Сирии находятся около 1 тыс. американских военных. Большая часть из них размещена на северо-востоке страны вместе с курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС).

По словам источников издания, события в Сирии заставили Пентагон задаться вопросом о жизнеспособности военной миссии в стране.

До этого сообщалось, что Пентагон построит на севере Сирии новый центр оборонных операций со взлетно-посадочной зоной. Его возведут на уже имеющейся военной базе, а главной целью заявляется анализ угроз безопасности.

11 января сообщалось, что самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ) в Сирии. Американский телеканал Fox News заявлял, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии.