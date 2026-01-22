Датские военные готовятся вылететь из Гренландии

В аэропорту Нуука в Гренландии десятки датских солдат в форме, но без оружия, готовятся вернуться в Данию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 20 солдат через полтора часа должны сесть на рейс в Копенгаген. От комментариев военные отказываются, но также известно, что в 19:00 мск правительством Гренландии запланирована пресс-конференция.

До этого датский телеканал TV2 рассказал, что Дания разрабатывает планы по отправке в Гренландию до 1000 солдат на фоне притязаний на остров со стороны Соединенных Штатов.

Издание уточняло, что в этом году возможны дополнительные переброски живой силы и техники от датских ВМС и ВВС. По данным источников, планируется, что военные будут присутствовать на острове в течение всего года.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. До этого глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен Гренландии не исключил вероятность применения военной силы против Гренландии. По его словам, в случае нападения на Гренландию, являющуюся частью НАТО, это будет иметь последствия для всего мира.

