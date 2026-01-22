Размер шрифта
Армия

Раскрыто, когда началось создание «Буревестника» и «Посейдона»

Ковальчук: создание «Буревестника» и «Посейдона» началось почти 80 лет назад
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований, которые отечественные ученые начали еще в конце 1940-х годов. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук, сообщает РИА Новости.

Во время заседания совета он сказал, что сегодня у России есть эти вооружения только потому, что «мы вели эти работы» почти 80 лет назад. Ковальчук показал фотокопию первой страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем». По его словам, в 1955 году этот отчет был утвержден научным руководителем советского атомного проекта академиком Игорем Курчатовым, его соратником, выдающимся ученым-атомщиком академиком Анатолием Александровым и главным теоретиком космической программы СССР академиком Мстиславом Келдышем.

Ковальчук добавил, что эти исследования и разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ныне — «Курчатовский институт»).

26 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов ее перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Буревестника» и «Посейдона».

