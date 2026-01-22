НАТО проведет учения и «иную активность» в Арктике

НАТО готовит учения и другую активность в Арктике в ближайшие месяцы

Североатлантический альянс планирует провести в ближайшие месяцы учения и другие мероприятия в арктическом регионе. Об этом на пресс-конференции заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, обсуждали Арктику. Учения и другая активность НАТО в Арктике готовятся в ближайшие месяцы», — сказал Драгоне, комментируя итоги заседания Военного комитета на уровне начальников генштабов.

При этом сегодня, 22 января, европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники писало, что НАТО пока не планирует проведение учений в Гренландии, а также развертывание миссии в Арктике.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал защитить Гренландию от России.