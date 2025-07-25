На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно

Хинштейн: 36-летний комбайнер подорвался на мине в Большесолдатском районе
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области в селе Борщень Большесолдатского района на мине подорвался комбайнер, работавший в поле. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу», — написал врио главы области.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и напомнил местным жителям, что в приграничье Курской области «все еще крайне небезопасно».

Незадолго до этого пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в декабре прошлого года бойцы ВСУ незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины.

Ранее более 100 беспилотников сбили над регионами России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами