Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно

В Курской области в селе Борщень Большесолдатского района на мине подорвался комбайнер, работавший в поле. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу», — написал врио главы области.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и напомнил местным жителям, что в приграничье Курской области «все еще крайне небезопасно».

Незадолго до этого пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в декабре прошлого года бойцы ВСУ незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины.

Ранее более 100 беспилотников сбили над регионами России.