Житель Белгородской области погиб в результате удара дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали беспилотником гражданский автомобиль в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара дрона погиб мирный житель.

«Автомобиль полностью сгорел. Оперативные службы устанавливают личность погибшего», — написал глава региона.

20 января Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе. По его словам, украинский дрон ударил по легковому автомобилю в селе Головчино. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в больницу.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 09:00 до 16:00 уничтожили 23 украинских беспилотника в четырех российских регионах. Больше всего БПЛА — 16 — перехватили в Белгородской области, пять сбили в Астраханской области и по одному в Брянской и Курской областях.

Ранее в Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских БПЛА.