Двое пострадавших при атаке ВСУ в Адыгее оказались в реанимации

Глава Адыгеи Кумпилов: двое пострадавших при атаке ВСУ находятся в реанимации

Двое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адыгее находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки пострадали 13 человек, девять из которых были госпитализированы.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее в Адыгее и на Кубани эвакуировали многоэтажки после атаки беспилотников.