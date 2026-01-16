Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Белгороде создадут пункты временного обогрева

Гладков: пункты временного обогрева появятся в Белгороде
Григорий Сысоев/РИА Новости

На случай отключения отопления в Белгороде создадут пункты временного обогрева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры мы должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации», — заявил Гладков.

По словам чиновника, в данный момент решаются организационные вопросы и определяются места, где будут размещены временные пункты.

В них, отметил губернатор, можно будет не только погреться, но и зарядить телефон, выпить горячего чаю и получить ответы на возникающие вопросы.

Утром 9 января Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Без электричества в регионе оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Губернатор добавил, что отопление отключили у более, чем 500 тысяч абонентов, без воды остаются почти 200 тысяч человек.

Ранее командиру ВСУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Белгорода и Белгородской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636343_rnd_3",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+