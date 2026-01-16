На случай отключения отопления в Белгороде создадут пункты временного обогрева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры мы должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации», — заявил Гладков.

По словам чиновника, в данный момент решаются организационные вопросы и определяются места, где будут размещены временные пункты.

В них, отметил губернатор, можно будет не только погреться, но и зарядить телефон, выпить горячего чаю и получить ответы на возникающие вопросы.

Утром 9 января Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Без электричества в регионе оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Губернатор добавил, что отопление отключили у более, чем 500 тысяч абонентов, без воды остаются почти 200 тысяч человек.

Ранее командиру ВСУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Белгорода и Белгородской области.