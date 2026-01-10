В Сумской области уничтожили 10 БМП украинских войск стоимостью около $100 млн

Российские военнослужащие уничтожили около 10 боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира сводной артиллерийской группы в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Пресс».

По данным агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

«Все виды техники, все, что мы видим — мы «выпиливаем». Хочется отметить экземпляры, такие как, например CV90 <...>. Хорошая машина, интересная. Уже порядка 10 штук мы у них (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») «забрали» за весь период совокупными усилиями», — отметил «Пресс».

Он уточнил, что БМП были уничтожены бойцами спецназа «Ахмат», действующими в составе группировки российских войск «Север».

9 января в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ осенью ликвидировали группу сил специальных операций ВСУ в районе поселка Варачино в Сумской области. Среди уничтоженных украинских бойцов были командующий группой майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, а также старший лейтенант Андрей Глез.

Прощание с военнослужащими ВСУ состоялось только на этой неделе. В связи с этим в силовых структурах заявили, что командование украинских войск скрывает данные о потерях среди элитных подразделений.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.