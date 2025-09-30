На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина за несколько месяцев создала «убийцу дронов»

FT: Украина разработала квадрокоптер в форме пули для уничтожения дронов
Evgeniy Maloletka/AP

Украина разработала «убийцу дронов» - квадрокоптер для уничтожения БПЛА, в Европе проявили интерес к технологии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Развивая максимальную скорость более 315 км/ч, «Стинг» рассекает украинское небо с визгом, совершенно непохожим на жужжание или гул, характерные для других военных беспилотников. Этот квадрокоптер в форме пули — настоящий убийца дронов, разработанный всего за несколько месяцев украинскими инновационными оборонными технологиями», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, Украина спешит произвести тысячи таких перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные беспилотники дешевле и эффективнее.

Отмечается, что в Европе возрос интерес к этому перехватчику на фоне якобы вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

На этом фоне Пентагон заключил с компанией Raytheon контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote.

Ранее Пентагон заключил контракт на $15 млрд для строительных работ на Гуаме.

