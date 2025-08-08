На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что никогда не сидел на двух стульях

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что никогда не сидел на двух стульях, а должен строить отношения со всеми соседями.

Лукашенко отметил, что у него есть интересы во всех соседних государствах.

«Ну в том же и Европейском союзе, когда ввели санкции, мы это почувствовали. И даже в далекой Америке есть свои интересы. Это все экономически и дипломатического характера. Что тут плохого. Это естественно. Но наш извечный союзник, который нас всегда поддержит и от которого мы сейчас очень сильно зависим – это Россия и Китай», — сказал белорусский президент.

В интервью Time лидер Республики Беларусь рассказал, почему не помогает России в СВО. По его мнению, вступление Белоруссии в конфликт на Украине может привести к появлению войск НАТО в зоне боевых действий. В случае такого развития событий, считает Лукашенко, НАТО будет «ракетами молотить» Белоруссию.

Вместе с тем, Лукашенко отмечал, что Белоруссия не оккупирована Кремлем, в отличие от Украины, Польши и стран Балтии, зависимых от Запада.

Ранее в ООН отреагировали на предстоящую встречу президентов РФ и США.

