На юге Украины произошел пожар на объекте энергетики

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры», — написал чиновник.

По его словам, возгорание произошло из-за удара беспилотников российских военных. Кипер уточнил, что повреждения получили производственное здание и имущество предприятия. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, отметил чиновник. На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.