Армия

Трамп хочет закупить больше ледоколов для патруля вод Канады

NBC: Трамп планирует закупить больше ледоколов для патруля вод Канады
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей вод у Канады. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как отмечается, американский лидер выразил обеспокоенность по поводу «уязвимости» соседней страны. В связи с этим расходы на суда могут быть включены в военный бюджет Соединенных Штатов на будущий год.

«Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там (у Канады - прим.ред.), что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год», — сообщили телеканалу американские чиновники.

До этого Трамп сообщил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные - в США. О сделке рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он отметил, что страны стимулируют инновации в области новых технологий, создавая возможности для общего экономического роста.

В ноябре Трамп признал отставание США от России по количеству ледоколов. Он отметил, что у США не было ни одного ледокола, но сейчас в распоряжении есть только один. В это же время у России их 48, уточнил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

