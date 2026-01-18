Размер шрифта
Вражеский дрон атаковал административное здание на Кубани, есть пострадавший

В Туапсинском районе в результате атаки ВСУ пострадал один человек
Inna Varenytsia/Reuters

Один человек пострадал при атаке украинских сил по гражданским объектам в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате удара ВСУ повреждение получило административное здание в районе недействующего причала за пределами порта в Туапсе. В нем выбито окно. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Подробности о его травмах не приводятся.

Кроме того, в Брюховецком районе обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Пострадавших нет, место происшествия оцеплено, сообщили в оперштабе.

Краснодарский край регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 17 января около 10 взрывов раздалось над Сочи и Туапсе. По информации Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над морем. Беспилотная опасность была объявлена в Краснодарском крае и 15 января.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

