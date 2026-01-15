В российском регионе объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения беспилотного летательного аппарата», — говорится в предупреждении.

В оповещении граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон, а при падении взрывных устройств позвонить по номеру 112.

Днем 15 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников в России.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что противник увеличил число дронов для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года ВСУ в среднем задействовали 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее глава Минобороны РФ призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.