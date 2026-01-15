Размер шрифта
На Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий

NYT: многие украинцы согласны с необходимостью территориальных уступок
Thomas Peter/Reuters

Многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.

«Многие люди устали», — объяснил он.

По словам адвоката, украинцы хотят заключения мирного соглашения даже ценой территориальных уступок. В публикации говорится, что число поддерживающих такое решение граждан увеличилось после масштабных отключений электроэнергии по всей стране из-за ударов российской стороны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может вывести войска с территории Донбасса, так как это «противоречит» законам страны, а также Киев не может «потерять» 300 тысяч украинских граждан.

Он подчеркнул, что «компромиссным вариантом» сейчас является создание «свободной экономической зоны» на Донбассе. В таком случае Украине и России нужно будет «сделать несколько шагов назад», считает украинский президент.

Также в беседе с Fox News Зеленский рассказал, что 87% украинцев хотят мира на Украине, однако 85% граждан против вывода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не ликвидирует первых лиц Украины.

