Армия

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на украинские атаки

Минобороны: ВС РФ за неделю семь раз нанесли удары по военным целям на Украине
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российская армия в ответ на террористические атаки Украины за минувшую неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и портовой инфраструктуре противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 10-го по 16-е января т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В результате ударов ВС России были поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортная, портовая инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Под удар российских военных попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в МИД заявили, что в Европе заранее знали об украинских терактах.

