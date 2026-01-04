Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль село в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Запад».

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки российские военные отразили несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Купянск Харьковской области. По его словам, подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки.

По данным начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на 31 декабря, российская армия взяла под контроль около 950 квадратных километров территории Харьковской и Сумской областей и 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области, самым крупным из них является город Волчанск.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.