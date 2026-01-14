Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Минобороны РФ рассказали об атаке украинских дронов на нефтяной танкер

МО: нефтяной танкер «Матильда» подвергся атаке двух украинских ударных дронов
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Украинские беспилотники во вторник атаковали танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, на расстоянии около 100 километров от Анапы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Черного моря с танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности.

13 января агентство Reuters сообщало, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море. Танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как писало агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

В конце ноября 2025 года украинские войска при помощи морского беспилотника атаковали КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Ранее атакованный в Черном море танкер направился в безопасный порт.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619825_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+