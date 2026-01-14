В Минобороны РФ рассказали об атаке украинских дронов на нефтяной танкер

Украинские беспилотники во вторник атаковали танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, на расстоянии около 100 километров от Анапы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Черного моря с танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности.

13 января агентство Reuters сообщало, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море. Танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как писало агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

В конце ноября 2025 года украинские войска при помощи морского беспилотника атаковали КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Ранее атакованный в Черном море танкер направился в безопасный порт.