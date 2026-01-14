Размер шрифта
На Украине в 18-й раз продлили мобилизацию

Верховная рада одобрила продление мобилизации на Украине на три месяца
Верховная рада в 18-й раз одобрила законопроект о продлении мобилизации на Украине. Это следует из прямой трансляции заседания на украинском телеканале «Рада».

312 депутатов проголосовали за продление мобилизации с 3 февраля до 4 мая (90 дней).

Также Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. За соответствующие решения проголосовали 333 депутата.

11 января сообщалось, что в настоящее время Верховная рада разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. В рамках текущей проверки соблюдения законодательства об отсрочках из учебных заведений уже было отчислено почти 50 тысяч мужчин.

23 декабря текущего года депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что законодательный орган намерен ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования. По его словам, парламент совместно с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведет работу по пересмотру действующих правил, чтобы закрыть лазейки для уклонения от службы в армии.

Ранее на Украине рассказали, что страна сама «разрушила» мобилизацию.

