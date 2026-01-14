Военный эксперт оценил слова украинского коллеги о том, что «Орешник» неопасен

Военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление украинского авиационного специалиста Константина Криволапа о том, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» не представляет серьезной опасности.

«Пусть дальше не боятся «Орешника», пускай. Я только за. Ребят, не бойтесь, мы еще пришлем, раз вы не боитесь. Но это так, шутка», — сказал Шаландин.

Во-первых, «Орешник» — очень точное оружие. Во-вторых, если его оснастить не фугасными зарядами, а специальными боеприпасами — мало не покажется никому, подчеркнул эксперт.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позднее стало известно, что ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Согласно информации МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».