В Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родственникам местного жителя и пообещал оказать его семье материальную помощь.

12 января он сообщил, что украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадал водитель транспортного средства. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. ВСУ нанесли удар по движущемуся автомобилю УАЗ «Фермер» Трубчевских теплосетей. Водитель машины осколочные ранения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за четыре часа. По информации ведомства, дроны были сбиты 12 января в период с 16:00 до 20:00 мск: 21 беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, по четыре — над Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью и еще восемь — над акваторией Азовского моря.

Ранее в Воронеже при атаке дронов ВСУ были повреждены более 40 домов.