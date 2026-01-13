Размер шрифта
Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

Рогов: командующего на СВО генерал-лейтенанта Ахмедова сняли с должности
Минэкономразвития РД

Генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

Причину, почему военачальника отстранили от исполнения обязанностей, Рогов не назвал.

Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что для Ахмедова это стало уже второй отставкой за последние два года. Котенок напомнил, что в мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией Вооруженных сил России. Об этом также заявлял и Рогов.

Военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что Ахмедова могли отстранить от должности в связи с «безграмотно организованным» наступлением на Доброполье в Донецкой народной республике 22 декабря 2025 года, которое повлекло за собой неоправданные и безрезультативные потери.

Ранее Путин назвал тех, кто сменит нынешнюю власть.

