В ДНР сообщили о начале первых боестолкновений на окраине Святогорска

Кимаковский: первые боестолкновения начались на востоке Святогорска в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие вступили в бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на восточной окраине города Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

«Первые боестолкновения начались на восточной окраине Святогорска, вдоль реки Северский Донец», — рассказал он.

13 января министерство обороны РФ обнародовало запись, на которой запечатлено уничтожение группы украинских солдат, планировавших снять видео с флагом своей страны в городе Красноармейске в ДНР. На кадрах видны удары беспилотников по отряду ВСУ, сами ликвидированные солдаты и флаг, который они с собой несли.

Как рассказали в ведомстве, украинские формирования не прекращают попыток провести подобные пиар-акции, чтобы доказать свое присутствие в утраченных населенных пунктах. Всего командование ВСУ направило в Красноармейск три группы военнослужащих, которые должны были провести видеосъемку.

1 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь ему доложили, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск.

Ранее боец ВС РФ в течение месяца в одиночку удерживал оборону населенного пункта в ДНР.

