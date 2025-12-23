Члены колумбийского наркокартеля «Клан дель Гольфо», также известного как Los Urabeños, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

По его словам, информация была получена управлением внутренних дел ВГА от иностранного источника, связанного с разведывательными структурами Франции.

Лисняк уточнил, что в подтверждение этих данных на позициях вблизи села Радьковка Купянского района были обнаружены фотоматериалы с символикой, агитационные плакаты, а также военный билет иностранного наемника.

Он отметил, что выходцы из Колумбии входят в состав иностранной частной военной компании «Арес групп» и воюют в подразделении ВСУ «Хартия». По утверждению представителя ВГА, участники картеля не только задействованы в боевых действиях, но и получают боевой опыт, включая навыки управления беспилотниками, с целью дальнейшего использования этих знаний за пределами Украины. Кроме того, по его данным, они могут быть причастны к формированию новых каналов поставок наркотиков в Европу через коррупционные структуры на Украине и в Молдавии.

