На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВГА заявили об участии колумбийского наркокартеля в боях на стороне ВСУ

Лисняк: в Харьковской области на стороне ВСУ воюют члены картеля из Колумбии
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Члены колумбийского наркокартеля «Клан дель Гольфо», также известного как Los Urabeños, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

По его словам, информация была получена управлением внутренних дел ВГА от иностранного источника, связанного с разведывательными структурами Франции.

Лисняк уточнил, что в подтверждение этих данных на позициях вблизи села Радьковка Купянского района были обнаружены фотоматериалы с символикой, агитационные плакаты, а также военный билет иностранного наемника.

Он отметил, что выходцы из Колумбии входят в состав иностранной частной военной компании «Арес групп» и воюют в подразделении ВСУ «Хартия». По утверждению представителя ВГА, участники картеля не только задействованы в боевых действиях, но и получают боевой опыт, включая навыки управления беспилотниками, с целью дальнейшего использования этих знаний за пределами Украины. Кроме того, по его данным, они могут быть причастны к формированию новых каналов поставок наркотиков в Европу через коррупционные структуры на Украине и в Молдавии.

Ранее стало известно, зачем в армию Украины идут наемники из Южной Америки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами