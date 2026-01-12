«Попкорн получился»: российский военкор пошутил по поводу ударов по судам в районе Одессы

Военный корреспондент Александр Коц пошутил по поводу атак российских беспилотников по судам в районе порта Одессы. Пост опубликован в его Telegram-канале.

Он обратил внимание на слова вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, который сообщил, что один беспилотник атаковал танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла, а второй БПЛА — выходящее из порта судно под флагом Сан-Марино с грузом кукурузы.

«Попкорн получился, запасайтесь!» — написал Коц.

10 января Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море. По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. По его словам, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее в США раскрыли последствия ударов российских войск по портам Одессы.