Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

«Попкорн получился»: российский военкор пошутил по поводу ударов по судам в районе Одессы

Военкор Коц пошутил в связи с ударами дронов ВС РФ по двум судам под Одессой
Shutterstock

Военный корреспондент Александр Коц пошутил по поводу атак российских беспилотников по судам в районе порта Одессы. Пост опубликован в его Telegram-канале.

Он обратил внимание на слова вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, который сообщил, что один беспилотник атаковал танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла, а второй БПЛА — выходящее из порта судно под флагом Сан-Марино с грузом кукурузы.

«Попкорн получился, запасайтесь!» — написал Коц.

10 января Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море. По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. По его словам, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее в США раскрыли последствия ударов российских войск по портам Одессы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605161_rnd_7",
    "video_id": "record::19c5dad4-ae93-425b-ab0f-18e461b36b5a"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+