В Белоруссии оценили ситуацию с полетами иностранных самолетов вдоль границы

Минобороны Белоруссии внимательно отслеживает все полеты, которые происходят вдоль государственной границы страны. Об этом заявил глава ведомства Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, иностранные самолеты ежесуточно ведут разведку белорусской территории. Белоруссия вырабатывает адекватные меры по реагированию на все возможные провокации, которые могут происходить, подчеркнул Хренин.

Он добавил, что, исходя из этих угроз, военные оценивают обстановку и вырабатывают соответствующие решения, чтобы сохранить мирное небо над Белоруссией.

Министр отметил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко был доложен план обеспечения охраны государственной границы в воздушном пространстве.

Хренин также заявил, что министерство обороны Белоруссии наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра Белоруссии, «продолжающиеся агрессивные выпады и намерения» по отношению к республике.

Ранее в Белоруссии заявили, что страна большое внимание уделяет обновлению военной авиации и средств ПВО.