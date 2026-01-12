Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В Белоруссии оценили ситуацию с полетами иностранных самолетов вдоль границы

Хренин: Минобороны Белоруссии отслеживает все полеты вдоль госграницы
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны Белоруссии внимательно отслеживает все полеты, которые происходят вдоль государственной границы страны. Об этом заявил глава ведомства Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, иностранные самолеты ежесуточно ведут разведку белорусской территории. Белоруссия вырабатывает адекватные меры по реагированию на все возможные провокации, которые могут происходить, подчеркнул Хренин.

Он добавил, что, исходя из этих угроз, военные оценивают обстановку и вырабатывают соответствующие решения, чтобы сохранить мирное небо над Белоруссией.

Министр отметил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко был доложен план обеспечения охраны государственной границы в воздушном пространстве.

Хренин также заявил, что министерство обороны Белоруссии наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра Белоруссии, «продолжающиеся агрессивные выпады и намерения» по отношению к республике.

Ранее в Белоруссии заявили, что страна большое внимание уделяет обновлению военной авиации и средств ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600817_rnd_1",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+