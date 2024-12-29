Украинские военные расправились с 12 жителями города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), когда они набирали воду из скважины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженку из населенного пункта Елену Николаенко.

По словам женщины, в результате боевых действий в городе осталась только одна скважина с питьевой водой. Она находилась возле школы №6 и являлась местом притяжения для местных жителей.

«Они (украинские солдаты. — «Газета.Ru») специально ее взорвали, скважину взорвали», — подчеркнула Николаенко.

Как она сказала, в тот момент возле скважины находились люди. При этом 12 человек получили серьезные ранения, и их спасти не удалось.

29 октября текущего года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Селидово в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».

26 декабря беженка из Селидово Елена Николаенко заявила, что до освобождения города российскими войсками находившиеся здесь солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по матери с ребенком. Трагедия произошла в начале октября.

Ранее житель ДНР обвинил украинских военных в провокационных обстрелах населенных пунктов в регионе.