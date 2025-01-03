Жительница Селидово рассказала о жестокости ВСУ к ее землякам

Бойцы подразделений Вооруженных сил Украины грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказала беженка Елена Николаенко, покинувшая город после его освобождения.

Она пояснила, что военнослужащие ВСУ плохо относились к жителям города, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители Селидово отказывались уезжать в эвакуацию на Украину.

«Они не скрывали, они прям так и говорили: «Здесь вас, ждунов, осталось слишком много». Ну вот, что якобы мы же ждем, пока российские войска войдут, чтобы освободили нас. И они прям так и говорили: «Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать» <...> Да, военные, они прям и не скрывали», — рассказала Елена.

До этого жительница Селидово Марина Ковалева рассказала, что солдаты ВСУ в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и стреляли по местным жителям.

Ранее российские войска обратились к бойцам ВСУ из-за сброшенного под Работино флага.