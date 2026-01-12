Украинские военные расстреливали в Селидове таких же, как они, украинцев за отказ оставить свои дома. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Кроме того, необходимо помнить, что в Селидово украинские каратели, являясь гражданами Украины, расстреливали таких же, как они сами, граждан Украины, которых они отнесли к категории «ждунов» и «колаборантов» только за то, что они не пожелали оставить свои дома и свою землю вместе с покидающими город подразделениями украинских нацистов. Что так же усложняет ход расследования и идентификацию убитых боевиками гражданских жителей», — сказал он.

По словам Мирошника, украинские военные хотели убить всех жителей, когда планировали уходить из города.

Он также добавил, что названное им число жертв — 130 человек — предварительная и может измениться.

До этого беженка Елена Николаенко, покинувшая Селидово после его освобождения, заявила, что бойцы ВСУ грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе. Она отметила, что украинские военнослужащие плохо относились к местным жителям, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители отказывались эвакуироваться на Украину.

Российские войска взяли под контроль Селидово в октябре 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка.

Ранее украинских военных обвинили в расправе над 12 жителями Селидово.