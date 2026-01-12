Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В МИД России рассказали о расправах ВСУ в Селидово

Мирошник: украинские каратели расстреливали жителей Селидова
Илья Питалев/РИА Новости

Украинские военные расстреливали в Селидове таких же, как они, украинцев за отказ оставить свои дома. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Кроме того, необходимо помнить, что в Селидово украинские каратели, являясь гражданами Украины, расстреливали таких же, как они сами, граждан Украины, которых они отнесли к категории «ждунов» и «колаборантов» только за то, что они не пожелали оставить свои дома и свою землю вместе с покидающими город подразделениями украинских нацистов. Что так же усложняет ход расследования и идентификацию убитых боевиками гражданских жителей», — сказал он.

По словам Мирошника, украинские военные хотели убить всех жителей, когда планировали уходить из города.

Он также добавил, что названное им число жертв — 130 человек — предварительная и может измениться.

До этого беженка Елена Николаенко, покинувшая Селидово после его освобождения, заявила, что бойцы ВСУ грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе. Она отметила, что украинские военнослужащие плохо относились к местным жителям, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители отказывались эвакуироваться на Украину.

Российские войска взяли под контроль Селидово в октябре 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка.

Ранее украинских военных обвинили в расправе над 12 жителями Селидово.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599251_rnd_9",
    "video_id": "record::63c77c34-0b87-4277-a721-cdf4f1568480"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+