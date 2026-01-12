Размер шрифта
В Белоруссии назвали число провокаций со стороны Украины за 2025 год

ГПК Белоруссии: около 60 провокаций со стороны Украины зафиксированы в 2025 году
Oleksandr Klymenko/Reuters

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии за прошедший год зафиксировал около 60 провокаций со стороны Украины, в том числе 20 случаев залета украинских беспилотников на белорусскую территорию. Об этом говорится в сообщении ГПК по итогам доклада председателя ведомства Константина Молостова президенту страны Александру Лукашенко.

В погранслужбе уточнили, что помимо инцидентов с БПЛА фиксировались попытки незаконного захода лиц, заезда украинской инженерной техники на территорию Белоруссии, а также размещение на границе провокационных баннеров.

ГПК ввел в систему охраны две новые пограничные заставы, чтобы усилить войсковой компонент на украинском направлении.

В конце декабря президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг атаки украинских беспилотников на резиденцию главы российского государства. В ходе беседы Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку со стороны Вооруженных сил Украины. Лидеры двух стран подчеркнули, что эта циничная провокация была предпринята на фоне контактов между Россией и США, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.

Ранее Белоруссия зафиксировала более 300 нарушений границы летательными аппаратами.

