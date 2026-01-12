Размер шрифта
Во Франции начался набор людей на добровольную военную службу

Глава МО Франции Вотрен заявила о начале набора на добровольную военную службу
Fred Marie/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Франции Катрин Вотрен в ходе пресс-конференции объявила, что в республике начался набор людей на прохождение добровольной военной службы. Выступление чиновницы транслировалось на странице Минобороны Франции в социальной сети X.

«Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту [участников программы], которые вступят в ряды наших вооруженных сил», — заявила Вотрен.

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что летом 2026 года в стране будет введена добровольная военная служба. Глава государства отметил, что этот проект «может привлечь все поколение», имея в виду молодых людей.

До этого французский лидер заверил, что обсуждаемая в республике реформа военной службы не предполагает отправку молодежи в зону конфликта на Украине. По его словам, сейчас Париж нацелен на укрепление связи между армией и государством. В связи с этим Макрон счел необходимым «развеять любое обманчивое представление» относительно данной реформы.

Ранее парламент Германии принял закон о новой модели военной службы.

