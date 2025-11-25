На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину

Макрон: Франция не намерена отправлять молодежь на Украину для участия в боях
Обсуждаемая во Франции реформа военной службы не предполагает отправку французской молодежи в зону конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RTL, передает РИА Новости.

«Нам необходимо укреплять связь между вооруженными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину», — сказал Макрон.

До этого французская газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила, что французский президент готовится объявить о введении добровольной военной службы в стране.

По ее данным, с соответствующим заявлением Макрон может выступить в четверг, 27 ноября. В кулуарах саммита «Большой двадцатки» политик говорил, что проект рассматривался в последние несколько месяцев в контексте глобальной безопасности и ростом напряженности.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция готовы отправить военных на Украину.

