Мантуров назвал число образцов вооружений, опробованных в зоне СВО в 2025 году

Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию в бою

Более тысячи новых образцов военной техники были апробированы российскими военными на линии фронта в прошедшем году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество. Конечно же, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники», — сказал он.

Мантуров также добавил, что в первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня.

Первым публичным мероприятием главы государства после новогодних праздников стала встреча с Мантуровым в Кремле.

В конце декабря Манутров говорил, что по итогам 2025 года российская промышленность показывает рост 2,5-3%. В 2026-м власти ожидают сохранить такие же показатели роста

Ранее Мантуров назвал максимальную дальность применения авиабомб с УМПК.