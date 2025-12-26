Мантуров ожидает роста промышленности в России в 2026 году

В России по итогам 2025 года российская промышленность показывает рост 2,5-3%. В следующем году власти ожидают сохранить такие же показатели роста, отметил в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года направлены именно на эти направления. Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%», — сказал он.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что в России промышленное производство в текущем году выросло на 1%, обрабатывающая промышленность — на 3,1%», а производство сельскохозяйственной продукции в 2025 году увеличилось на 3,3%.

По его словам, обеспечить устойчивое развитие России и укрепление ее суверенитета помогут национальные проекты. Путин отметил, что в 2025 году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами, восемь из них — по обеспечению технологического лидерства РФ.

Ранее Путин сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в России.