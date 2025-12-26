На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мантуров ожидает роста промышленности в России в 2026 году

Мантуров: рост промышленности в 2026 году может составить 2,5-3%
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

В России по итогам 2025 года российская промышленность показывает рост 2,5-3%. В следующем году власти ожидают сохранить такие же показатели роста, отметил в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года направлены именно на эти направления. Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%», — сказал он.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что в России промышленное производство в текущем году выросло на 1%, обрабатывающая промышленность — на 3,1%», а производство сельскохозяйственной продукции в 2025 году увеличилось на 3,3%.

По его словам, обеспечить устойчивое развитие России и укрепление ее суверенитета помогут национальные проекты. Путин отметил, что в 2025 году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами, восемь из них — по обеспечению технологического лидерства РФ.

Ранее Путин сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами