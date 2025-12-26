Мантуров назвал максимальную дальность применения авиабомб с УМПК

Мантуров: дальность применения авиабомб с УМПК уже доходит до почти 300 км

Дальность применения авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) достигает почти 300 километров. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» первый вице-премьер Денис Мантуров.

«И на подходе еще достаточно широкий перечень номенклатуры. Это касается и уже хорошо известных универсальных планирующих модулей. По сути, это авиационная бомба, которая была оперативно доработана под летающий модуль с дальностью, в зависимости от массы, от 90 км <...> до почти 300 км», — отметил Мантуров.

26 декабря в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ в период с 20 по 26 декабря нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. Как рассказали в ведомстве, удары наносились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в РФ.

До этого российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по целям в поселке Затока Одесской области. Также были запущены «Герани». Цель удара — железнодорожный и автомобильный мост, через который Украина получает военные грузы из Европы.

Ранее российские военные авиабомбами практически уничтожили штурмовой полк ВСУ.