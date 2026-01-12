Размер шрифта
Населенный пункт в Запорожской области перешел под контроль ВС РФ

Минобороны РФ: группировка «Днепр» взяла Новобойковское в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По информации ведомства, в боях за Новобойковское участвовали подразделения группировки российских войск «Днепр». Им удалось занять населенный пункт в результате решительных действий, подчеркивается в заявлении.

12 января Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что военнослужащий ВС РФ уничтожил здание с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гуляйполе на Запорожском направлении. Публикация дополнена видеозаписью, на которой видно, что боец с позывным «Кузнечик» сумел приблизиться к постройке и закинуть в нее противотанковую мину. В это время его сослуживцы отвлекали укрывающихся украинских солдат стрелковым боем.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские подразделения выбили ВСУ из населенного пункта Белогорье, расположенного в Запорожской области. Задачу по освобождению села от украинских формирований выполнили бойцы группировки войск «Днепр».

Ранее в Запорожской области российские военные ликвидировали солдат ВСУ, которые приняли их за своих.

