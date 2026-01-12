Пушилин: вблизи Гришино и Удачного в ДНР идут серьезные боестолкновения с ВСУ

Российские военнослужащие участвуют в серьезных боестолкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе сел Гришино и Удачное, расположенных к западу от города Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении осуществляют дозачистку населенного пункта Димитрова.

«Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», — добавил Пушилин.

9 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировок российских войск «Запад» и «Север» выбили формирования ВСУ из Подолов в Харьковской области и Грабовского в Сумской области соответственно. Военные группировки «Юг» завершили бои за Бондарное в ДНР. Группировкой войск «Восток» были освобождены Зеленое в Запорожской области и Братское в Днепропетровской области.

