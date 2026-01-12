Размер шрифта
В Британии предрекли увеличение количества военных целей после угрозы Путину

Меркурис: британские наемники в рядах ВСУ станут целью после слов Хили о Путине
Frank Augstein/AP

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предрек увеличение количества военных целей после слов министра обороны Великобритании Джона Хили о «похищении» президента России Владимира Путина.

Эксперт считает, что в первую очередь угрозе подвергнутся британские наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Меркурис допустил, что подобная риторика может привести к эскалации конфликта, что поставит под удар не только Великобританию, но и Европу.

11 января Хили признался, что не выступает против «похищения» Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова министра «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ранее в США назвали угрозу о похищении Путина гарантией продолжения конфликта на Украине.

