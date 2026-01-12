В пяти регионах России за ночь сбили 13 беспилотников

В ночь на сегодняшний день силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, четыре дрона сбили над территорией Ростовской области. Еще по два беспилотника перехватили над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и над акваторией Черного моря. Один беспилотник уничтожили в воздушном пространстве Воронежской области.

10 января украинские беспилотники атаковали Воронеж. Повреждения получили более десяти многоквартирных домов, включая одно нежилое здание, столько же частных домов, гимназия и несколько административных сооружений. Также пострадало несколько человек.

Глава Воронежской области Александр Гусев назвал атаку дронов на административный центр региона одной из мощнейших за все время с начала специальной военной операции.

Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.