На Украине после удара встали поезда и метро

Поезда на Украине задерживаются из-за повреждений ж/д инфраструктуры
true
true
true
close
Shutterstock

Ночной удар по энергетике Украины остановил железнодорожное сообщение, а также работу городского электротранспорта в нескольких регионах страны. Из-за повреждения инфраструктуры были запущены поезда на тепловозной тяге, что привело к большим задержкам в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В «Украинских железных дорогах» также предупредили о том, что пригородные составы будут следовать с задержкой около двух часов.

По данным Министерства энергетики Украины, в результате обстрела в нескольких областях, в том числе и в Киеве, ввели экстренные отключения света. При этом наиболее сложная ситуация сложилась в Харькове — из-за ударов по объектам энергетики полностью остановилось метро и наземный электротранспорт.

Рано утром украинские СМИ писали, что в Киеве прозвучали взрывы. Воздушная тревога также действовала в ряде районов Киевской и Черкасской областей, а также на территории Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Позднее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские силы, предположительно, нанесли самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине.

Ранее стало известно о взрывах на северо-востоке Украины.

СВО: последние новости
